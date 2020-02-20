Casey, Silver'ı takdir etti: "İki kez düşünmedi, aksiyona geçti"

Detroit Pistons başantrenörü Dwane Casey, Utah Jazz pivotu Rudy Gobert'in koronavirüs için pozitif çıkması sonrası, NBA'i, sezonu askıya aldığı için takdir etti.



Casey olayların açılmasını "benzeri görülmemiş" olarak nitelendirdi. Ona göre, spor her zaman çok daha ciddi dünya kaygılarını "hafifletmek" için bir araç ve şu anda, tüm lig tehlikeli bir durumda olduğu için işler farklı:



"Bu eşi görülmemiş bir şey. Sinirlerinizi veya işleri hafifletmek için spor, her zaman yaslanabileceğiniz yer olmuştur. Ama şimdi tıpkı herkes gibiyiz."



Ayrıca Casey, birçok oyuncunun Gobert ile temasa geçtiği konusuna değindi ve NBA başkanı Adam Silver'a, sezonu ertelemeyi uzunca düşünmediği için övgüde bulundu:



"Ne kadar kolayca etkileyebileceğini gösteriyor. Ligimizdeki bir oyuncuya da bulaştı. Birçok oyuncu onunla temasa geçmişti. Bu bir endişe. Bu yüzden Adam'ın bir çözüm bulana kadar sezonu askıya alması ihtiyatlı oldu."



Rudy Gobert ve Jazz, 7 Mart'ta Pistons'la karşılaşmıştı.



