Casey: "Lowry tuttuğunu koparan bir adamdır, yerini hak ederek kazanmıştır"

Eski Toronto Raptors koçu Dwane Casey, Kyle Lowry'nin Raptors'ın ilk beş kadrosundaki yerini nasıl kazandığını açıkladı.



Şu anda Detroit Pistons koçu olan Casey, Lowry'nin Jose Calderon'dan başlangıç pozisyonunu nasıl kazandığını şu şekilde anlattı:



"Toronto'ya ilk geldiğinde, neredeyse ligden ayrılma noktasındaydı. Onu biz aldığımızda Houston ve Memphis ondan kurtulmaya çalışıyordu. Yani geldiğinde biraz geride kalmıştı. Onu Jose Calderon'un arkasında oynatıyordum. Zavallı Jose. Onu her gün yeniyordu ve bu şekilde giderek sonunda elinden yerini almıştı.



Kyle Lowry şimdiye dek kazandığı her şeyi, hak ederek kazanmıştır. Tuttuğunu koparan bir adamdır. İstediğiniz point guard tam olarak odur."



