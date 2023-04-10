Detroit Pistons başantrenörü Dwane Casey, ekibinin dün akşamki son maçından sonra artık takıma koçluk yapmayacağını ve takımın yönetim kadrosuna geçtiğini açıkladı.



Detroit'in başantrenörü olarak beş yıllık bir sürecin sonuna gelen ve bu dönemi 121-263'lük bir seriyle kapatan Casey, kararıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:



"Ailemle daha fazla vakit geçirme zamanım geldi. Takım doğru yolda ilerliyor. Muhtemelen yeni bir ses duymaya ihtiyaçları var. Bu kararı ben verdim."



Casey ayrıca 14 yıllık başantrenörlük kariyerinde Toronto Raptors ve Minnesota Timberwolves'a koçluk yapmış ve Raptors'ı art arda altı kez playofflara taşımıştı.





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