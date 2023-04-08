Detroit Pistons koçu Dwane Casey'nin, bu yaz koçluk görevini bırakarak takım yönetiminde bir pozisyona geçebileceği bildirildi.



Yahoo Sports'tan Jake Fischer, Pistons'taki bazı çalışanların Casey'nin başantrenörlüğü bırakmasına yönelik hazırlık yaptığını, bir kaynağın ise bunun Casey'nin kararı olacağını söylediğini aktardı.



Casey'nin, takım sahibi Tom Gores ile güçlü bir ilişkisi olduğu ve üst üste dört sezon süren başarısızlığa rağmen kendisinin desteğini aldığı biliniyor.



Casey, Çarşamba günkü maçtan sonra Gores ile yaptığı görüşme nedeniyle medyaya erişimini ertelemişti ve sezon bittiğinde tekrar görüşecekleri açıklandı.



65 yaşındaki başantrenör, önümüzdeki yıl sözleşmesinin son sezonunda olacak.





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