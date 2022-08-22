Casemiro, MANU'ya imzayı attı

Manchester United, Real Madrid'den Carlos Casemiro ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Casemiro, MANU'ya imzayı attı
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22 Ağustos 2022 21:59
Manchester United, Real Madrid'den Carlos Casemiro transferini resmiyete döktü.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Manchester United, ayrıca sözleşmede bir yıllık opsiyon maddesi de olduğunu duyurdu.

Manchester United, Brezilyalı futbolcu için Real Madrid'e 70 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

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