Casemiro'dan Real Madrid açıklaması!

Manchester United forması giyen Casemiro, eski takımı Real Madrid hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
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Casemiro'dan Real Madrid açıklaması!
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17 Şubat 2025 17:49
Manchester United'ın yıldız oyuncusu Casemiro, eski takımı Real Madrid hakkında açıklamalar yaptı. 

Real Madrid'de beklentilerin hiçbir şekilde bitmediğini vurgulayan orta saha oyuncusu, "Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi'ni aldığınızda, 'Gelecek seneye bakalım' derler. Sadece ligi kazanırsanız 'Şampiyonlar Ligi'ni niye alamadık?' diye hayıflanırlar. Eğer sadece kupayı kazanırsanız 'Berbat bir sezon geçirdik' derler. Orası başka bir yer." dedi.

PERFORMANSI

2022 yaz döneminde Real Madrid'den Manchester United'a 70M Euro'luk bedelle katılan Brezilyalı oyuncu, bu sezon Kırmızı Şeytanlar ile çıktığı 25 maçta 3 gol sevinci yaşadı.


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