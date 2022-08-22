Casemiro: 'Bir gün geri döneceğim'

Manchester United'ın yeni Casemiro, Real Madrid'den ayrılmadan önce düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı.



Brezilyalı oyuncu yaptığı veda konuşmasında, "Buraya geldiğimizde kimse bizi tanımıyordu. Real Madrid'den ilk teklif aldığımda çok heyecanlandığımı hatırlıyorum. Çünkü bu kulübün değerlerini ve büyüklüğünü biliyordum" dedi.



Real Madrid ile birçok şampiyonluk kazandığını belirten yıldız orta saha, "Burada birçok şampiyonluk kazandım ama en büyük şampiyonluk her gün buraya antrenman yapmak için geldiğim zamandı." açıklamasını yaptı.



"MODRIC VE KROOS'U UNUTAMAM"



Luka Modric ve Toni Kroos'u unutamayacağını söyleyen Casemiro, "Tüm takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Luka Modric ve Toni Kroos... Onları unutamıyorum. Birlikte çok şey başardık." ifadelerini kullandı.



"GERİ DÖNECEĞİM"



Yıldız oyuncu ayrıca, "Eminim bir gün buraya geri döneceğim. Bana verilen bu sevginin karşılığını vermek istiyorum. Manchester United gibi büyük bir kulüpte kariyerime devam edeceğim için de çok heyecanlıyım." diyerek sözlerini noktaladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ