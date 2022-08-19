Casemiro, adım adım MANU'ya!

Orta saha arayışlarını sürdüren Manchester United'ın, Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Carlos Casemiro'yu kadrosuna katmaya oldukça yakın olduğu ifade edildi.



The Athletic'in haberine göre; Real Madrid'de forma giyen 30 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Casemiro, Manchester United'ın kendisine yaptığı kabul etti. Real Madrid ile de anlaşan Manchester United'ın bu transferi kısa süre içerisinde bitirmeye hazırlandığı ifade edildi. Haberde; Manchester United'ın Casemiro için Real Madrid'e 71 milyon euro bonservis bedeli, oyuncuya ise haftalık 415 bin eurodan 4 yıllık sözleşme sunduğu belirtildi.



30 yaşındaki Casemiro'nun kariyerinde 5 Şampiyonlar Ligi, 3 İspanya Ligi, 3 FIFA Kulüpler Kupası, 3 UEFA Süper Kupa ve 1 Copa America şampiyonluğu bulunuyor. 2013'den bu yana Real Madrid forması giyen Brezilyalı oyuncu, İsapnyol ekibiyle çıktığı 336 maçta 31 gol 29 asistlik performans sergiledi.





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