Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final ilk maçında ev sahibi Rus ekibi Nizhny Novgorod'u 86-78 mağlup eden İspanyol Casademont Zaragoza, yarı finale yükseldi.
Zaragoza, yarı finalde 7 Mayıs Cuma günü ERA Nymburk (Çekya)-Pınar Karşıyaka maçının galibiyle karşılaşacak.
Salon: Nagorny
Hakemler: Eddie Viator (Fransa), Yohan Rosso (Fransa), Wojciech Liszka (Polonya)
Nizhny Novgorod: Astapkovich 6, Baburin 12, Toropov 15, Vorontsevich 17, Strebkov 7, Shepherd 9, Gavrilovic 9, Komolov 3, Petrasek
Casademont Zaragoza: Ennis 26, Brussino 12, Miguel 6, Harris 17, Wiley 15, Barreiro 2, Hlinason, Sulaimon 6, Benzing 2, Garcia
1. periyot: 28-23
Devre: 42-41
3. periyot: 58-66
5 faulle çıkan: 37.56 Toropov (Nizhny Novgorod)
Zaragoza, yarı finalde 7 Mayıs Cuma günü ERA Nymburk (Çekya)-Pınar Karşıyaka maçının galibiyle karşılaşacak.
Salon: Nagorny
Hakemler: Eddie Viator (Fransa), Yohan Rosso (Fransa), Wojciech Liszka (Polonya)
Nizhny Novgorod: Astapkovich 6, Baburin 12, Toropov 15, Vorontsevich 17, Strebkov 7, Shepherd 9, Gavrilovic 9, Komolov 3, Petrasek
Casademont Zaragoza: Ennis 26, Brussino 12, Miguel 6, Harris 17, Wiley 15, Barreiro 2, Hlinason, Sulaimon 6, Benzing 2, Garcia
1. periyot: 28-23
Devre: 42-41
3. periyot: 58-66
5 faulle çıkan: 37.56 Toropov (Nizhny Novgorod)