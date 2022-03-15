CAS'tan Rusya'ya ret!

Rusya Futbol Federasyonu'nun takımlarına uygulanan yaptırım için yaptığı başvuru CAS tarafından reddedildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CAS'tan Rusya'ya ret!
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15 Mart 2022 19:49
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rusya'nın takımları için yaptığı başvuruyu reddetti.

CAS'tan yapılan açıklamada, "Rusya'nın itiraz ettiği kararlar uygulanmaya devam edecek. Esasa varılana kadar Rusya ekipleri UEFA organizasyonlarında yer almayacak" ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırılarının ardından UEFA, Rusya Milli Takımı'nı ve Rus ekiplerini organizasyonlarından men ettiğini açıklamıştı.

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