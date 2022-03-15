CAS'tan Rusya'ya ret!

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rusya'nın takımları için yaptığı başvuruyu reddetti.



CAS'tan yapılan açıklamada, "Rusya'nın itiraz ettiği kararlar uygulanmaya devam edecek. Esasa varılana kadar Rusya ekipleri UEFA organizasyonlarında yer almayacak" ifadeleri kullanıldı.



Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırılarının ardından UEFA, Rusya Milli Takımı'nı ve Rus ekiplerini organizasyonlarından men ettiğini açıklamıştı.





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