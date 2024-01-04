CAS'tan kulüplere müjde; Türkiye'deki dava emsal oldu

Mali tablolarda futbolcu alacakları ve vergileri konusunda darboğaza giren kulüplere Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nden (CAS) devrim gibi bir karar çıktı.



Şu anda Swansea forması giyen Yannick Bolasie, Çaykur Rizespor ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık sözleşme imzalamıştı. Burada, yıllık ücretinin karşılığında, "net" olarak yazmaktaydı. Nitekim Karadeniz kulübü, oyuncuyla anlaşılan parasının tamamını bankaya yatırdı. Yüzde 20'lik stopajı da yine Rizespor ödedi.



"KENDİLERİ ÖDERLER"



Ancak Kongolu oyuncuya, gelir vergisi olarak 1 milyon 700 bin lira ve beyannamesini geç verdiği için de 100 bin liraya yakın ceza geldi. Bolasie, sözleşmesinde "net" diye yazdığı için bu parayı kulüpten tahsil etmek istedi.



Ancak Rizespor, net maaşının bankaya yatırıldığını belirterek, vergisini ödemeyi reddetti, "Türk Gelir Vergisi Kanunu'na göre bireyler, elde ettikleri gelirlerden doğan vergiyi kendileri ödemekle yükümlüdürler. Futbol kulüpleri yalnızca oyuncular için stopaj vergisi ödemekle yükümlüdür" diyerek karşı cevap verdi.



Ayrıca vergi dairesinden de şu görüş geldi:



"Beyannamenin verilmesi ve tahakkuk eden verginin ödenmesi gibi vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden yalnızca oyuncularınız sorumlu olup, kulübünüz bundan sorumlu değildir."



GARİP BİR SARMAL



Konu önce, FIFA Uyuşmazlık Çözüm Dairesi'ne gitti ve Bolasie davayı kaybetti. Bunun üzerine CAS'ın kapısını çalan futbolcu cephesi, buradan da olumsuz cevap aldı. Böylece, futbolda, net ücret kavramı bu şekilde netleşmiş oldu.



Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, sözleşmedeki net rakamın bankaya yatmasını yeterli buldu. Kulüplere ve futbolcu sözleşmelerine emsal olacak bu karardan sonra futbolcunun vergisi için ayrı bir rakam konsa da, vergi mevzuatına göre bu ödeme de futbolcunun elde ettiği "gelir" olarak değerlendirilecek ve yine vergilendirilecek. Bu durum garip bir sarmal ortaya çıkaracak.





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