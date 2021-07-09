CAS, olimpiyatlar için Japonya'da geçici ofis açacak

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 2020 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Japonya'nın başkenti Tokyo'da geçici olarak ofis açacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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CAS, olimpiyatlar için Japonya'da geçici ofis açacak
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09 Temmuz 2021 23:07
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 2020 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Japonya'nın başkenti Tokyo'da geçici olarak iki ofis açılacağını duyurdu.

CAS'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olimpiyat oyunlarında doping davalarını görüşmek ve diğer konular hakkındaki uyuşmazlıkları karara bağlamak amacıyla Tokyo'da geçici olarak iki ofis kurulacağı belirtildi.

1996 Atlanta Olimpiyatları'ndan bu yana her olimpiyatta büro açan CAS, Avrupa Futbol Şampiyonaları ve FIFA Dünya Kupaları'nda da hizmet veriyor.


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