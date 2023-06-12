CAS'a Türk Hakem! Erdem Egemen'den büyük başarı

Avukat Erdem Egemen, spor davalarının en üst merci olarak kabul edilen ve kararları dünya çapında spor camiasında bağlayıcı niteliğe sahip olan Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) hakemlik görevine seçildi.



Hakem listesinde dünyanın birçok ülkesinden tanınmış hukukçuların yer aldığı CAS, sporun çeşitli alanlarındaki anlaşmazlıkları ele alıyor ve özellikle doping, disiplin cezaları, transfer anlaşmazlıkları, sözleşme ihlalleri, spor yönetimi kurallarına ilişkin uyuşmazlıklar gibi konulara odaklanıyor. Bağımsız ve tarafsız bir yapıya sahip olan mahkeme, spor alanında yaşanan uyuşmazlıkların hukuki yollarla çözülmesine olanak sağlayarak sporun hukuki güvenliğini ve adaletini temin eden en önemli merci olarak kabul ediliyor. Uzmanlık gerektiren spor hukuku alanında faaliyet gösteren seçkin hukukçular, deneyimleri ve uzmanlıkları doğrultusunda sıkı bir eleme sürecinden geçerek CAS'ta hakem olarak görev yapma hakkı kazanıyorlar.



"Hak ve adalet arayışına emek vermek, görevlerin en anlamlısı ve en kutsalıdır"



Av. Erdem Egemen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "CAS, uluslararası düzeyde yetkiye sahip olan bir mahkeme. Uzun yıllardır CAS nezdinde birçok davada avukatlık yaptım. Bundan böyle hakem olarak görev yapacak olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Uluslararası hukuk alanındaki 20 yılı aşkın tecrübemi bu şekilde sunma fırsatı yakaladığım için gururluyum. Bireylerin ve kurumların hak ve adalet arayışına emek vermek, görevlerin en anlamlısı ve en kutsalıdır" şeklinde konuştu.



20 yılı aşkın süredir Türk ve yabancı müvekkillerini temsil etmekte olan ve uluslararası spor hukuku alanında uzmanlaşan Egemen, Avrupa kamuoyunun da desteğini almış; The Times, Le Monde, The Guardian gibi dünyanın saygın gazetelerine röportaj vermişti.



Av. Erdem Egemen Kimdir? Trabzon Anadolu Lisesi'nden mezun olan Erdem Egemen, 2001'de Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tamamladıktan sonra yüksek lisansını burslu olarak Manchester Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yapmıştır. Doktora çalışmalarını halen uluslararası tahkim alanında, İsviçre'deki Neuchâtel Üniversitesi'nde sürdürmektedir. Avukat Erdem Egemen, 20 senedir İstanbul Barosu üyesidir. Muhtelif uluslararası hukuk bürolarında çalışmıştır ve 2010 senesinden beri, kendine ait hukuk bürosunda, Türk ve yabancı müvekkilleri temsilen, avukatlık faaliyetine devam etmektedir. Egemen, uluslararası spor hukuku alanında uzun senelerdir çalışmakta olup UEFA, FIFA, federasyonlar, kulüp, sporcu ilişkilerinin hukuki yönleri; sporcu alacakları ve sportif usulsüzlükler konusunda çok sayıda CAS davasında avukatlık yapmıştır. Erdem EGEMEN, gençlik yıllarında lisanslı sporcu olarak, Trabzon İdmanocağı Spor Kulübü'nde basketbol ve Acarspor Futbol Kulübü'nde futbol oynamıştır.





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