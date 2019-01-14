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Carvalhal'in yardımcısı, Benfica teknik direktörü oldu!

Benfica'nın yeni teknik direktörü, 3 sezon boyunca Carlos Carvalhal'in asistanlığını yapan Bruno Lage oldu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Carvalhal'in yardımcısı, Benfica teknik direktörü oldu!
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14 Ocak 2019 18:46
Jose Mourinho hayalleri kuran Benfica, sezon sonuna kadar geçici teknik direktörü Bruno Lage ile devam etme kararı aldı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica'da daha önce B takımında görev alan ve Rio Ave ile Santa Clara maçlarında takımın teknik direktörlüğünü yapıp 2 galibiyet alan Lage ile en azından sezon sonuna kadar devam etme kararı aldığı açıklandı.

Portekiz basınında yer alan haberlerde; Benfica'nın istediği teknik direktörlerle anlaşamadığı, bu nedenle takımı tanıyan Lage ile yola devam kararı aldığı kaydedildi.

Antrenörlük kariyerine Vitoria Setubal'de başlayan Bruno Lage, Benfica'dan Sheffield Wednesday ve Swansea City'de Carlos Carvalhal'in asistanlığını yapmıştı.



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