Carvalhal: 'Beşiktaş'ta alıştım, artık hazırım'

Braga'nın teknik direktörlüğünü yapan Beşiktaş'ın eski hocası Carlos Carvalhal, 21 gün içinde 7 maça çıkacak olmalarına değindi ve "Ben hazırım" dedi.



Beşiktaş'ta sıkı fikstüre alıştığını kaydeden Portekizli hoca, "Beşiktaş'ta bunu deneyimledim. Mental olarak buna hazırım. Nasıl hazırlanmamız gerektiğini de biliyorum. Her maça tek tek bakacağız" ifadelerini kullandı.



Öte yandan yaptıkları transferlerden memnun olduğunu söyleyen Carvalhal, "Artık çok daha rahat oyuyorum" dedi.



