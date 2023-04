Carutasu: 'Fenerbahçe'yi biz durduracağız!'

Vakıfbank'ın yıldızı Alexia Carutasu, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Fenerbahçe Opet'e karşı oynayacakları maç öncesi Sporx'ten Hakan Celep ve 4Bir4Bir'den Hakan Eyüpoğlu'nun sorularını yanıtladı.



Carutasu, "Fenerbahçe güçlenmeye devam ediyor, kimse onları durduramıyor. Ama bence bu noktada onları durduracak takım biziz. " ifadelerini kullandı.



- Romanya'dan İstanbul'a seni VakıfBank getirmişti. Şu anda A Takım'da oynuyorsun. Bunu hayal etmiş miydin?



VakıfBank benimle ilgilendiğinde gerçekten çok mutlu oldum. Burada, dünyanın en iyi oyuncularıyla birlikte olduğum için çok mutluyum. Ve onlarla birlikte çalışmak gün geçtikçe daha iyiye gidiyor. Bu yüzden burada olmaktan gerçekten mutluyum ve bunun için minnettarım. Her geçen gün daha iyi olmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarım çok iyiler ve bana her zaman yardım ediyorlar. Benim ise bunun için çalışmaya devam etmem ve dünyanın en iyi oyuncularından biri olmam gerekiyor. Burası da olabilmem için bir şans.



"FENERBAHÇE MAÇLARI ZOR OLACAK"



- Ale şu ana kadar performansını nasıl değerlendirirsin. Memnun musun?



Evet memnunum. Bence takımımızın performansı sürekli daha iyiye gidiyor. Benim için de aynı şekilde, giderek daha iyileşiyor. Şu anda Fenerbahçe ile oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçı yaklaşıyor, bizim için zorlu olacak. Sadece zor maçlarımız var artık. Kolay maç kalmadı. Bu nedenle her gün çalışıyoruz, her gün burada salondayız. Video analizi yapıyoruz ve sahada en iyisini yapabilmek için gerekli ne varsa çalışıyoruz. Bizim bunu başarabilecek kadar güçlü olduğumuzu biliyorum. Takımıma gerçekten güveniyorum. Bakalım göreceğiz, oynamak ve diğer takımları yenmek için sabırsızlanıyorum.



- Fenerbahçe yarı final serisiyle ilgili ne söylemek istersin?



Gerçekten zorlu. Fenerbahçe güçlenmeye devam ediyor, kimse onları durduramıyor. Ama bence bu noktada onları durduracak takım biziz. Söylediğim gibi takımıma güveniyorum, göreceğiz.



"GABI, DÜNYANIN EN İYİSİ"



- Gabi Guimaraes'in kaptanlığı hakkında ne söylersin?



Gabi... Tüylerim diken diken oldu. Gerçekten burada Gabi'yle birlikte oynadığıma inanamıyorum. Yani o dünyanın en iyi oyuncusu ve hayatımda sahip olduğum en iyi kaptan. Uzun süredir voleybol oynadığım söylenemez ama o gerçekten en iyisi onun için yeterli kelimem yok. VakıfBank'ta bazı zor süreçlerim oldu, zor hafta sonları geçirdim. Ve Gabi bana 'İyi misin, nasıl gidiyor?' şeklinde mesaj attı. Bunun için ona gerçekten minnettarım. Bu, onun hakkında gerçekten takdir ettiğim şey. Onu en iyi yapan şey bu. Onunla oynamak bir onur. Çok iyi biri, ondan öğreneceğim çok şey var. Onunla oynamaktan, aynı takımda olmaktan memnumum. Umarım gelecekte de bir arada olabiliriz.



- Aleksia Karutasu'nun hedefi nedir?



Dünyanın en iyi voleybolcularından biri olmak.



- Ale'nin 'Şu yönümü daha çok geliştirmeyelim' dediği bir nokta var mı?



Galiba bloklarım. Bloklarım daha iyi olmalı.



- Giovanni Guidetti'yle çalışıyor almak nasıl bir duygu?



Onu koç olarak beğeniyorum. O gerçekten harika ve onunla çalıştığım için çok mutluyum. Şu an çok gencim ve ondan öğreneceğim çok şey var.



"EGONU İLE OYNAMAK BİR ONUR"



- Ale neden 14 numara giyiyorsun? Bir sırrı var mı?



Babam sayesinde. Basketbol oynadığında 14 numarayı giyerdi. Ben de bunu devam ettirdim. Kardeşim şimdi 6 numarayı giyiyor ama ben her zaman 14 ile devam edeceğim. 14 benim aşk sayım, değiştiremem.



- Paola Egonu gibi bir yıldızla oynuyorsun. İlişkiniz nasıl? Antrenmanlarda bir şeyler öğretiyor mu?



Onunla oynamak bir onur. Çok iyi biri, ondan öğreneceğim çok şey var. Onunla oynamaktan, aynı takımda olmaktan memnumum.



"UMARIM TÜRK MİLLİ TAKIMI'NDA OYNARIM"



- Artık Filenin Sultanları için gün sayıyorsun. Takımda yer alabileceğine inanıyor musun?



Bunun için çalışmaya devam edeceğim, umarım Türk Milli Takımı'nda olabilirim. Bu gerçekten hayalim. Her şeyin sonunda karar koçun olacak. Orada olurum ya da olmam o zaman göreceğiz. Ben sadece dört gözle bekliyorum.



- İlkin Aydın'ı özledin mi? Yeniden aynı takımda oynamak ister misin?



Onu her gün özlüyorum. Umuyorum gelecekte yine beraber oluruz. Ama göreceğiz, onu gerçekten çok özledim.



"GÖRÜNMEZ BİRİ OLMAK İSTERDİM"



- En büyük korkun nedir?



Yılanlar



- Birine benzetildiğin oldu mu?



Hayır



- Kariyerinde kurduğun en büyük hayal nedir?



En iyi voleybolcu olmak



- En havalı bulduğun spor hangisi?



Basketbol, voleybol değil, basketbol



- Bilinmeyen bir özelliğin var mı?



Sanmıyorum



- Sabah uyandığında en katlanamadığın şey?



Alarmım



- Hangi yeteneğe sahip olmak isterdin?



Galiba görünmez olmak. Başkalarını kontrol ederdim, ne yaptıklarına bakardım.



- Kendi kendine konuşur musun?



Bazen konuşabilirim, iyi bir şey değil ama.



- En çok neye para harcıyorsun?



Kıyafetlere





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ