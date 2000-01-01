Caruso'nun, Kevin Durant'li "NBA'e Hoş Geldin" anı!

Los Angeles Lakers oyuncusu Alex Caruso, Kevin Durant'in de yer aldığı ilk "NBA'e Hoş Geldin" anını hatırladı.



Ligdeki tüm genç NBA oyuncular gibi, Caruso'nun da kendi "NBA'e Hoş Geldin" anı bulunuyor.



Caruso, gezegendeki en iyi oyunculardan biri olan Durant'i savunmaya çalıştıktan sonra, kesinlikle NBA'de olduğunu öğrendini açıkladı.



Caruso, Lakers'ın o maçta Warriors'a karşı kısa bir kadroyla gittiğini, sahayı takım arkadaşları Isaiah Thomas ve Lonzo Ball ile paylaştığını söyledi ve 1.96 m boyundaki guard, kendisinden çok daha uzun olan KD'yi savunacak şekilde görevlendirildiğini belirtti:



"Pozisyona geçer geçmez, (Durant) geldi ve etrafına baktı. 'Hey, topu atın' diye bağırdı."



AC'ye göre, Durant, kendisinin gözetiminde 1/2 isabetle oynamıştı, bu yüzden bunu hala büyük bir zafer olarak gördüğünü açıkladı.



Caruso, o dönemden beri çok yol kat etti ve 2019-20 sezonunda, Lakers benchinin ayrılmaz bir parçası haline geldi.



Lakers taraftarları tarafından "Kel Mamba" olarak adlandırılan Caruso, oyuna getirdiği enerji ve harareti nedeniyle, internette favori bir oyuncu haline gelmişti.



