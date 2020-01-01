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Caruso: "Vites yükseltmemiz konusunda endişeliydim!"

Los Angeles Lakers point guardı Alex Caruso, geçtiğimiz sezonun playoffları öncesinde Lakers'ın "vites yükseltip yükseltmeyeceği" konusunda endişeli duymuş olduğunu itiraf etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers point guardı Alex Caruso, geçtiğimiz sezonun playoffları öncesinde Lakers'ın "vites yükseltip yükseltmeyeceği" konusunda endişeli duymuş olduğunu itiraf etti.

Lakers, Batı Konferansı'nın zirvesinde oturarak, NBA bubble'ına oldukça rahat bir pozisyonda girmişti. Oynamak için kalan birkaç normal sezon maçıyla beraber, LA ekibi Batı'daki bir numaralı noktayı perçinlemek üzereydi.

Caruso, JJ Redick ve Tommy Alter ile The Old Man and the Three podcast'inde, takımının LA Clippers'ı yendikten sonra playofflarda vites yükseltip yükseltmeyeceği konusunda endişe duyduğunu belirtti.

Lakers, playoffların tamamında sadece beş maç kaybederek, on yedinci şampiyonluğunu kazandığı için playofflarda gerçekten de bir üst vitese yükselebilmişti:

"Bubble'da Clippers'a karşı ilk maçı kazandıktan sonra, sanırım insan doğası gereği, 'Pekala, 1 numaralı sırayı garantiledik, bazı adamları dinlendireceğiz, serilerde hepimizin sağlıklı olduğundan emin olacağız' diyordum.

Ama ben, her maçta, her dakikayı aynı şekilde oynayan bir adamım. İçten içe biraz endişe yaşamıştım. Yani 'Hadi çocuklar. Bunu sürdürebilir miyiz?' kafasındaydım. Kendi kendimle o sohbeti yaptığımı hatırlıyorum. 'Umarım vites yükseltebiliriz' diyordum."


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