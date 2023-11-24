Chicago Bulls guardı Alex Caruso, Bulls'un şu sıralar yaşadığı bazı zorluklar için değişim ihtiyacı hakkında konuştu.



5-11'lik derecesiyle sezona Doğu Konferansı'nın 13. sırasında yer alarak zorlu bir başlangıç yapan Bulls, bunun dışında yıldız oyuncusu Zach LaVine'in dahil olduğu takas söylentileriyle, sarsıntılı bir dönemden geçiyor.



The Athletic'ten Darnell Mayberry ile konuşan Caruso, profesyonel sporlarda, özellikle takımların sezon boyunca çok sayıda maç oynadığı basketbolda, iyimser bakış açısını korumanın önemini şu şekilde vurguladı:



"Takımı dağıtma düşünceleri çok geneldir. Eğer sezon başlarında o yakın geçen maçları kazanabilirsek, bu konuda ne hissederiz kim bilebilir. Henüz sezonun yüzde 20'sini bile tamamlamış değiliz. O yüzden takımı dağıtma gibi düşünceler şu anda ne kadar doğru olabilir, bilmiyorum.



Ama kesinlikle günlük rutinimizde ve alışkanlıklarımızda bazı değişiklikler olmalı. Profesyonel sporlarda, özellikle de basketbolda iyimser bir bakış açınız olması gerekiyor."



Caruso bu sezon 14 maçta 10.0 sayı, 3.7 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları yakaladı.





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