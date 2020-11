Caruso, sezonun erken başlamasıyla ilgili: "Takımımız biraz yaşlı..."

Los Angeles Lakers guardı Alex Caruso, NBA'in yeni sezonunun 22 Aralık'ta başlaması hakkındaki görüşlerini paylaştı.



NBA ve NBPA'in (Oyuncular Sendikası), gelirin önemli ölçüde düşmemesini sağlamak için yeni sezona 22 Aralık'ta başlamayı kabul ettiği haberleri yakın zamanda ortaya çıkmıştı.



Caruso, New Orleans Pelicans guardı JJ Reddick'in podcasti'ne konuk oldu ve oynamaya geri dönme konusunda, şahsen bir sorun yaşamadığını söyledi:



"Gerçekten bir fikrim var mı bilmiyorum. NBA kariyeri açısından hala nispeten gencim. Bir playoff turunda bulundum ve kariyerimin ilk iki yılını iki yönlü (kontratlı) oynayarak geçirmiştim. Her senede aslında bir sezonun yalnızca üçte birini oynamıştım. Bu yüzden vücudum oldukça iyi durumda ve Aralık ayındaki dönüş benim için önemli bir şey olmayacak."



Ancak Caruso, kendini iyi hissettiği halde kadrodaki LeBron James ve Anthony Davis gibi nispeten daha yaşlı üyelerin dikkate alınması gerektiğini belirtti:



"Ama evet, dediğin gibi yaşlı bir ekibimiz var ve yine de birkaç adamın geri gelip gelmeyeceğini görmemiz gerekiyor. LeBron bildiğimiz gibi LeBron'dur, AD de AD'dir. Bu yüzden sağlıklı olduklarından ve tüm sezonu sürdürebileceklerinden emin olmak gerek."



"İKİ UCU OKLU DEĞNEK..."



Caruso, sezonun erkenden geri dönmesi üzerine tartışmaların her iki tarafını da anladığını açıkladı:



"İnsanlar TV vakti ve benzeri şeyler için geri dönme konusunda endişeleri var. 'Pekala, erkenden dönebiliriz ama bu herkesin oynayacağı anlamına gelmez' gibi bir durum oldu. İki ucu oklu değnek resmen. Bazı takımlar sekiz aydır, bazıları ise üç haftadır oynamıyorlar. Olup bitenlerin bu şekilde çılgın bir tarafı var. Açıkçası, tam olarak doğru bir cevap asla olmayacak, birileri her türlü sinirlenecek. Herkesi mutlu edemezsiniz."



Caruso yeni sezona girerken kendini iyi hissettiğini söylerken, dinlenmek ve rahatlamak için biraz daha zaman olmasını tercih edeceğini de sözlerine ekledi:



"Benim için biraz ara vermek güzel olurdu. Bu kadar çok basketbol oynayınca biraz yıpranıyorsunuz, ancak KOVID sırasında iki aylık bir ara vermiştik. Yani hızlıca geri dönebilirsek, bence iyi olacağım. Ben de zaten akışa ayak uyduran biriyimdir, yani ne derlerse yaparım. Gelmem gerektiğinde gelirim."