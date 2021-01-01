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Caruso: "Playofflar, oldukça bağımlılık yapıyor!"

Los Angeles Lakers guardı Alex Caruso, playoffların bağımlılık yapan bir deneyim olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers guardı Alex Caruso, playoffların bağımlılık yapan bir deneyim olduğunu söyledi.

Önceki sezon NBA şampiyonluğunu kazanan Lakers'ın bir üyesi olan Caruso, ligdeki en iyi rol oyuncularından biri olarak biliniyor.

Duncan Robinson ve Davis Reid ile "The Long Shot" isimli podcast'te yer alan Caruso, playoff deneyimi hakkında konuştu ve tüm sürecin bir parçası olmanın eğlenceli olduğunu belirtti:

"Playofflar oldukça bağımlılık yapan bir şey. Oynaması çok eğlenceli, çünkü her şey oldukça hararetli ve önem taşıyor.

Normal sezonun önemli olmadığını söylemiyorum ama ayrıntılara kesinlikle aynı özen gösteriliyor olsa da, aynı yoğunluk yok. Playofflarda edindiğiniz 'ya hep ya hiç' zihniyeti yok.

Dürüst olmak gerekirse, normal sezondaki maçlara 'Çok eğlenceli, NBA'de basketbol oynamak ne güzel' gibi bakıyorum ama playofflara tekrar dönmek için sabırsızlanıyorum."

Şu anda Lakers, Batı Konferansı'nın 1 numaralı ekibi Utah Jazz'in yarım maç gerisinde yer alıyor.


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