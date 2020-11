Caruso: "NBA Finalleri öncesi, The Last Dance'i yine izledim!"

Los Angeles Lakers guardı Alex Caruso, NBA Finalleri'nde oynamadan önce, efsane oyuncu Michael Jordan'ın The Last Dance belgeselini defalarca izlemesinin sebebini açıkladı.



Caruso, Lakers kadrosu ile bu sezon 2020 NBA şampiyonluğunu kazanarak, hayallerini gerçekleştirmiş oldu ve JJ Reddick'in podcast'inde, şampiyonu olduğunda yaşadığı hissiyatı şu şekilde paylaştı:



"Kullanmaktan bıkmayacağınız bir uyuşturucu gibi. The Last Dance belgeselini izlediğimde, her seferinde bir şampiyonluk kutluyorlardı. Afişin geldiğini görüyorsunuz. Konfetinin düştüğünü görüyorsunuz. O adrenalin patlamasını ve hissiyatı görünce, 'Ben de bunu hissetmeliyim' demiştim. Finaller başlamadan önce The Last Dance'ı yeniden izlemiştim. Çünkü havam biraz daha yerine gelsin, o rüyayı yeniden kafamda canlandırayım istemiştim. Onları (Heat) 6. maçta yenmiş olmamıza rağmen, saat sıfıra vurana kadar, gerçekten o hissi alamamıştım."



Caruso, finallerin son birkaç dakikasından ise şu şekilde bahsetti:



"Maçın son on saniyesinde top bizdeyken, bir tür rahatlama ve saf neşe karışımı bir şey yaşamıştım ve bunu tarif edecek bir kelime var mı bilmiyorum, harika bir şeydi abi."



Lakers, şampiyonluğunu boş bir arenada kutlamış olsa da, ne olursa olsun hissiyatın çok farklı olmadığı görülüyordu. Ek olarak, her şey kusursuz şekilde devam ederse, LA ekibi gelecek yıl da kendisini aynı konumda bulabilir.