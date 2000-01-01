Caruso: "LeBron'un sekizinci yılına kadar, Jordan'ı en iyisi olarak bilirdim"

Los Angeles Lakers point guardı Alex Caruso, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın, LeBron James'in NBA'deki 6'ncı ve 8'inci yılına kadar tüm zamanların en iyi oyuncusu olduğunu düşündüğünü söyledi.



Caruso, James'in kariyerinin belli bir noktasına kadar fikrini değiştirene kadar, büyük bir Michael Jordan hayranı olduğunu itiraf etti.



26 yaşındaki Caruso, Jordan'ın maçlarını tam olarak hiç izlemediğini, sadece özet görüntülerini izlediğini açıkladı. LeBron'un ligdeki 6-8'inci yılı civarında Caruso, James'in oynayabilecek en iyi basketbol oyuncusu olduğunu fark ettiğini belirtti.



LeBron altıncı ve yedinci yılında Cleveland Cavaliers forması giyerken, sekizinci yılında Miami Heat'te oynamıştı ve bu süreç, kendisinin 2012'de Miami ile ilk şampiyonluğunu kazanmadan önceydi. Şimdi dört kez NBA şampiyonu olan James, tüm zamanların en iyilerinden biri olarak kabul ediliyor:



"Çocukken, özet videolarını çok severdim ve büyük bir Michael Jordan hayranıydım .. Hiç tam maçını izlememiştim veya canlı görmemiştim, sadece özet görüntüler, maç kazandıran şutlar ve smaçları gibi şeyler vardı. Kafamda, her şeyi yapan, en iyi oyuncu gibi gözüküyordu.



Ve sonra LeBron 2003 gibi gelmişti ve onu izlemeye başlamıştık ve ben de yaşlandıkça basketbol hakkında daha fazla şey fark etmeye başlamıştım... Ne zaman fikrim değişti bilmiyorum ama LeBron'un altı-yedi-sekizinci yıllarında, 'bu adam şimdiye dek oynamış en iyi basketbolcu olmalı' demiştim. Yaptığı şeyi yapabilecek kimse yoktu ve o bunu 10 sene daha yapmıştı."



