Caruso: "Kadroyu değiştirmemiz, bizim için çok faydalı!"

Los Angeles Lakers point guardı Alex Caruso, kadroyu değiştirmenin Lakers'a nasıl fayda sağladığından bahsetti.



Lakers bu ölü sezonda kadrosunda birçok değişiklik yapmıştı. Son şampiyon ekip, Danny Green, Rajon Rondo, Dwight Howard, JaVale McGee, Quinn Cook, Avery Bradley ile yollarını ayırırken, Montrezl Harrell, Dennis Schröder, Marc Gasol, Wesley Matthews'u da kadrosuna ekledi.



Caruso'ya göre kadroyu değiştirmek, Lakers'a diğer takımlara göre bir avantaj sağlıyor. Sebebi ise, bunun oyun tarzını da değiştirmesiyle, rakiplerin ekibi çözmesini zorlaştırması:



"Geçen yılla ilgili en önemli şeylerden biri de buydu. Bir takıma karşı ne kadar çok oynarsanız, o takımın sistemini çözerek mağlup etmenin yollarını bulma şansınız o kadar artar.



Sene boyunca kadrodaki oyuncu düzenini karıştırarak ve koçluk ekibinin bizi doğru pozisyonlara yerleştirmesiyle, bu konuda iyi bir çıkardığımızı düşünüyorum. Böylece sonuna kadar gidebilip, kazanmayı başarmıştık. Aynı sistemle devam etmemenin, bizim için bir fayda sağladığını bile söyleyebilirim.



Sanırım ligdeki takımların bizi nasıl yeneceğini ve nasıl oynadığımızı anlamaları, onlar için başka bir zorluk olacak. Ve biz de zamanla onlara karşılık vererek, bazı ayarlamalar yapacağız."



