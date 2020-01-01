Caruso, forması için neden "Black Lives Matter" mesajını seçti?

Los Angeles Lakers guardı Alex Caruso, formasının arkasında "Black Lives Matter" sloganına yer verme kararını açıkladı.



Caruso, bu hareketin önemini takdir ettiğini ve mesajı göndermede rol oynadığından emin olmak istediğini belirtti:



"Evet, 'Black Lives Matter'a formanın arkasına yer vermeye karar verdim. NBA'de beyaz bir oyuncu ve ülke çapındaki bir çok beyaz çocuğun idol gördüğü veya hayranı olduğu - ya da ne demek istiyorsanız - biri olarak, bunu desteklemem ve bir sesi olmam gerektiğini düşünüyorum. Bunun doğru olan şey olduğunu ve mesajın eşitlik ve adalet olduğunu göstermenin, benim için önemli olduğunu düşünüyorum. Bu, onların seslerinin duyulduğundan ve herkesin, herkese olması gerektiği şekilde davrandığından emin olmakla ilgili bir durum."



Daha önce, Caruso'nun takım arkadaşları LeBron James hem de Anthony Davis, formalarındaki hiçbir sosyal mesaha yer vermeyeceklerini açıklamışlardı. Bunun takım çapında bir karar olmadığı ve Caruso gibi oyuncuların, süperstar takım arkadaşlarından farklı bir yaklaşım izlediği görüldü.



