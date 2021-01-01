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Caruso: "Faul yapmamışsam, yetersiz kalmışımdır"

Chicago Bulls guardı Alex Caruso, takımda savunma tarafındaki sorumluluklarından ve faul yapmanın kendisi için öneminden bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls guardı Alex Caruso, takımda savunma tarafındaki sorumluluklarından ve faul yapmanın kendisi için öneminden bahsetti.

Bulls guardı, faul yapmanın oyununun bir parçası olduğunu şu şekilde açıkladı:

"Eğer bir maçı faul yapmadan tamamlamışsam, muhtemelen yeterince sert oynamamışımdır. Ben buna böyle bakıyorum. Beni kadroya katmalarının sebebi, iyi olduğum işi yapmaktı.

Her zaman, dünyanın en iyi oyuncularından bazılarına karşı bire bir savunmada rekabet etmeye çalıştım. Burada her gece, basketbolda gerçekten çok iyi olan insanlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ama ben savunma yapmayı çok seviyorum. Adamların sinirine dokunmak hoşuma gidiyor."

Benchten gelen 27 yaşındaki oyuncu, Bulls ekibinin 22 ile en çok faul yapan oyuncusu olmasının yanı sıra, top çalmalarda 2.5 ortalama ile NBA'de dördüncü sırada yer alıyor.

Bulls ekibi ise, 101.8 reytingiyle NBA'deki en iyi beş savunma takımından biri olarak yer almış durumda.


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