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Caruso anlattı: "G League'den gelip bir şampiyona dönüşmek!"

Los Angeles Lakers point guardı Alex Caruso, ilk NBA şampiyonluğunu kazanması ve kutlama partisi hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers point guardı Alex Caruso, ilk NBA şampiyonluğunu kazanması ve kutlama partisi hakkında konuştu.

Lige draft olmadan girmesine ve G League'de oynamasına rağmen, G.O.A.T. lakaplı Caruso, artık 26 yaşında bir NBA şampiyonu olmayı başardı. Sadece bununla kalmadı, Caruso, Lakers'ın kapanış maçındaki kadroda ilk beş de başladı.

Maçtan sonra Caruso, zirveye giden yolu hakkında konuştu:

"Sadece çalıştım. Çıkmam gereken hangi sahneye hazırlanacaksam, hazırlanıyordum. G League'de nasıl oynanacağını öğrenmekten, NBA'de dakika almaya ve tüm bunların ne olduğunu öğrenmeye, süremi kazanmaya ve rotasyonda bir yer için savaşmaya dönüştü.

Ve sonra, şimdi de bir koçun beni Finaller'deki kapanış maçında ilk beş başlatacak kadar güven duyduğu bir noktaya gelmiş oldum. Bunlar sadece sıkı çalışmanın bir kanıtı. Yol boyunca bana pek çok insan yardım etti. Kendi başıma başardım desem, yalan olur. Her gün nerede olmak istediğimi bilerek ve o noktaya vararak uyanıyorum."


Caruso ayrıca şampiyonluk partisi hakkında da şunları söyledi:

"Dudz (Jared Dudley) ve JR (Smith) çok enerjik adamlar. Olayları da budur, büyük enerji ve büyük yoldaşlık getirirler. Muhtemelen takım DJ'i olarak Dwight (Howard), iş yapacak. Her zaman iyi şarkılar seçer. Ben tamamlayıcı rolümü oynayacağım ve herkesin işini yaptığından ve iyi olduğundan emin olacağım. Gecenin bizi nereye götüreceğini göreceğiz."


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