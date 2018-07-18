Carter: "Yüzük kovalamak benlik değil"

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Vince Carter, 2018-19 sezonundan sonra emekli olacağından emin olduğunu söyledi. Carter emekli olduğunda yayın hayatında kariyer yapmayı planlıyor.Carter, NBA'deki son sözleşmesi olabilecek Atlanta Hawks ile bir yıllığı 2.4 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.Carter, kariyerinin sonuna yaklaşırken bir yüzük peşinde koşmakla ilgilenmediğini açıklamıştı ve bunun yerine geçen sezonu Sacramento Kings ile geçirdikten sonra yeniden yapılanan Atlanta Hawks'a gitti: