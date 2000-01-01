Carter: "Þampiyonluk yüzüðü için ruhumu satmam"

Atlanta Hawks veteraný Vince Carter, bir þampiyonluk kazanmak için "ruhunu satmayacaðýný" söyledi.



Carter yakýn zamanda ünlü rapçi T.I.'ýn podcast'ine konuk oldu. Sohbeti sýrasýnda VC, neden "yüzük kovalamakla" hiç ilgilenmediðini anlattý.



2019-20 sezonundan sonra NBA'den emekli olacak olan Carter, ruhunu asla sadece bir þampiyonluk yüzüðü için satmak istemediðini belirtti:



"Bir yüzük almak için, týrnak içinde ruhumu satmayacaðým. Bununla demek istediðim, bu yaþta, sahada 43 yaþýnda olup hala rekabet edebilmek, oynayabilmek ve yapabileceklerimi yapmak. Benim düþüncem, þampiyonluk kazanmaya hazýr olan baþka bir takýma gidersem, çok oynayýp oynamayacaðmýn garantisi olmamasý. Ve bu bana hiç uymaz. Oyunu çok seviyorum, orada oturup sadece bildiklerimi aktarýp, yeteneklerimi sahada kullanamama durumu için fazla seviyorum."



Vinsanity, 2019-20 sezonunda Hawks için 60 maçta forma giymiþ ve 5.0 sayý ve 2.1 ribaund ortalamalar yakalamýþtý.



