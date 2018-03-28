Carter: "Nets'in formamı emekli etmesini tabii ki isterim"

Sacramento Kings guardı Vince Carter, Nets formasının emekli edilmesi durumunun "hayallerinin gerçek olması" olacağını söyledi.



Brooklyn'e taşınmadan önce New Jersey olan Nets ekibinde beş yıl oynamış olan VC, 23.6 sayı ortalama yakalamıştı.



Nets'in formasını emekli etmesi gibi bir plana karşı, Carter'ın cevabı şu oldu:



"Tabii ki isterim. İnsanları bunu konuşurken duyuyorsunuz. Yıllar boyunca, buraya girdiğinizde ve arenada yukarıda formanızı gördüğünüzde, her oyuncu için bu, hayallerin gerçekleşmesi demektir. Oyuncuların hedefi budur. O takımla harika bir kariyeriniz olduğu anlamına gelir. Onlara asla hayır demem, onu söyleyeyim."



