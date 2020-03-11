Carter, neden hiç şampiyonluk yüzüğü kovalamadı?

Atlanta Hawks oyuncusu Vince Carter, bir şampiyonluk yüzüğü kovalamamasının sebebini açıkladı.



Geçen yaz Hawks'la yeniden imzaladıktan sonra Carter, 2019-20 sezonunun sona ermesinin ardından emekli olacağını açıklamıştı. Carter, sezonun devam edip etmemesine bağlı olarak, son NBA maçını 11 Mart 2020'de New York Knicks'e karşı oynamış olabilir.



VC, NBA'de 22 sezon oynamıştı. Tüm kişisel başarılarına rağmen, asla bir NBA şampiyonluğu kazanmamıştı.



Ancak, ona göre, hiçbir zaman bir yüzük kovalamadığı için, bu onu rahatsız etmiyor:



"Benim olayım bu değildi. Yapmak istemediğim bir şeydi. Yani, yardımcı olabileceğim bir takımın parçası olmak ve birkaç dakika oynamak, yapmak istediğim şeydi. Sadece oynamak istiyordum. Evet, bilgeliğimi ödünç verebilirim ve inanılmaz bir akıl hocası olabilirim. Ama bazen göstermek, anlatmaktan daha iyidir. Maçtaki bazı durumları ve konumlandırmaları konuşmak olsun, ne olursa olsun. Yani bu pek yapmak istemediğim şeylerden sadece biriydi ve başa çıkabileceğimi de sanmıyorum. Bir oyuncu olarak perişan olurdum. Sadece rekabeti çok sevdiğim için. Demek istediğim, beni oynamayı izleyen herkesi düşününce, oturup sadece oyunu izleyemezdim."



