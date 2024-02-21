Eski NBA süperstarı Vince Carter, kendisinin yanı sıra LeBron James, Kobe Bryant ve Tracy McGrady gibi NBA yıldızlarına Smaç Yarışması'na katılmaları için 1 milyon dolar teklif edildiğini söyledi.



2000 yılındaki Smaç Yarışması performansyla NBA All-Star tarihine adını yazdırmış olan Carter, geçmişte NBA'in bir noktada kendisine ve diğer birçok süperstara Smaç Yarışmasına katılmaları için 1'er milyon dolarlık teklif sunmaya hazırlandığını belirtti:



"Şu da var ki, NBA geçmişte ödülü 1 milyon dolara kadar yükseltmeye çalışmıştı. Bazı isimler konuşuluyordu, LeBron, Kobe, T-Mac ve tabii ki benim de adım geçiyordu ve 1 milyon dolar teklif edeceği söyleniyordu. Ama belli ki herkesin onayından geçmemişti."



Adı geçen dört oyuncu arasında smaç yarışmasına hiç katılmayan tek kişi James'ti. Carter (2000) ve Kobe Bryant (1997) geçmişte kazananlar arasında yer alırken, McGrady kuzeninin kazandığı 2000'deki yarışmaya katılmıştı.





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