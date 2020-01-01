Carter: "Lowry, gelmiş geçmiş en iyi Raptor'dır"

Atlanta Hawks oyuncusu ve eski Toronto Raptors süperstarı Vince Carter, Kyle Lowry'nin gelmiş geçmiş en iyi Raptors oyuncusu olduğuna inanıyor.



Lowry'nin şimdiye kadarki en iyi Raptor olup olmadığı sorulduğunda, Hawks'ın dün geceki Toronto'ya karşı 130-114 yenilgisi sonrası, Carter tereddüt etmeden cevap verdi ve evet dedi:



"Kesinlikle. Çok şey yaptı, çok şey başardı. İniş ve çıkışlardan geçti ve dağın tepesine çıktı, bu durum onu o ünvana çıkarıyor. Açıkçası burada ne kadar uzun süre oynarsa, bunun gibi bir o kadar harika başarılara sahip olacak. Tamamen haketmiş durumda. Oynamayı seviyor, tam anlamıyla rekabetçi biri. Bunu görebildiğim için memnunum. Daha sonra ona trash talk yaparım."



Lowry, dün gece 12 sayı, 11 asist ve 8 ribaunt ile oynamıştı ve son yedi sezondur Raptors forması giyiyor.



Raptors kariyerinde, Lowry maç başına ortalama 17.5 sayı, 7.1 asist, 4.8 ribaund ve 1.5 top çalma kaydetti.



