Carter: "LeBron bir basketbol takımı sahibi olacak"

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Maverick Carter'a göre, bundan on yıl sonra, "LeBron James bir basketbol takımına sahip olacak."James'in uzun zamandır birlikte çalıştığı iş ortağı Carter, NBA'deki günlerinin sona ermesi sonrası LeBron'un bir NFL takımına sahip olmaya baktığını belirtti.LeBron'un, İngiltere'deki futbol kulübü Liverpool'da %2'lik bir hissesi bulunuyor.Los Angeles Lakers için dört yıllık 153 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladıktan sonra, LeBron, iş ortağı olan Maverick Carter'a göre ABD'den basketbol ya da futbol gibi profesyonel bir spor takımına sahip olmak istiyor.Carter'a göre LeBron,