Carter: "Kobe, Jordan'ın son All-Star maçını 'mahvetti!'"

Eski NBA süperstarı Vince Carter, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın, Chicago Bulls ikonu Michael Jordan'ın son All-Star maçını "mahvettiği" anı anlattı.



NBA, Jordan'ın 2003'teki son sezonunda ve son All-Star maçında, kendisini başlangıç kadrosuna sokmak ve bir galibiyetle uğurlamak istemişti.



Carter'ın ESPN'de anlattığı hikayeye göre MJ, uzun süre direndikten sonra ilk beşte çıkmayı kabul etmişti:



"2003'te Atlanta'dayız. MJ'in son All-Star maçı. NBA, MJ'in son maçında ilk beş başlaması gerektiğini düşünmüştü. Bu benim için hiç problem değildi, fakat bu işin birçok protokolden geçmesi gerekiyordu.



MJ'in yanına gidip 'Son All-Star maçında sen ilk beş başlayacaksın' demiştim. O da 'Hayır, o yeri sen hak ederek kazandın' demişti.



Ama şahsen bu konuda üzerime gelinmesini istemiyordum ve üstümü giydikten sonra, kendi kendime 'Yok, böyle olmayacak' diye düşünerek, tekrar MJ'in yanına gidip 'İlk beşler duyurulurken ben soyunma odasında olacağım, çünkü sen orada olacaksın' demiştim.



Soyunma odasına gittiğimde ilk beş kadrolarının açıklandığını duymuştum ve benim yerime o çıkmıştı, bu noktaya dek her şey sorunsuzdu..."



"KOBE, KOBE'LİĞİNİ YAPMIŞTI..."



Ama MJ'in son All-Star maçını "mahveden" isim, Bryant olmuştu. MJ'in takımı, maçın sonlarında Kobe'nin Jermaine O'Neal'a aldırdığı faul öncesi 2 sayı öndeydi. Fakat Kobe bu şutlarda isabet bularak takımına maçı kazandırmayı başarmıştı.



"Elimizden gelenin en iyisini yapmıştık, Jordan şutu sokar sokmaz herkese oyunu durdurmasını söylemiştik. Sanırım 7 saniye falan kalmıştı.



Ruhu şad olsun fakat o sırada Kobe Bryant, Kobe Bryant'lığını yapmıştı ve maçı kazanmak istiyordu. Mola sonrası Jermaine O'Neal'a faul yaptırmıştı ve serbest atışların hepsini sokup bize maçı kaybettirmişti."



