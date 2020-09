Carter: "Giannis'in durumu, Lillard'ın durumu gibi"

NBA efsanesi Vince Carter, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun Bucks'tan ayrılmayacağına inandığını açıkladı ve kendisinin durumunun Portland Trail Blazers'daki Damian Lillard ile benzer olduğunu söyledi.



Yine başarısız bir playoff turunun ardından Giannis ve Bucks, bir sonraki hamlelerini bulmaya çalışırken bir belirsizlik durumuna giriyor.



Etkileyici bir normal sezon derecesine rağmen, Bucks'ın playofflarda başarılı olmak istiyorlarsa daha fazlasına ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki yıl bu zamana kadar daha iyi bir konumda olmazlarsa, bu durum Giannis'in serbest oyuncu döneminde kaçma olasılığını artırıyor.



Kendisinin gideceğine inanmayanlar arasında, Carter da bulunuyor.



VC, ESPN'nin "Get Up" isimli programında, Giannis'in durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Büyük bir skorere ihtiyacı var. Skor üretebilecek bir adama ihtiyacı var.



Doğrusu, Giannis'in gideceğini pek sanmıyorum. Takımdan duyduklarını duymasının, cesaret verici olduğunu düşünüyorum. Ona, orada bir şampiyonluk kazanabileceğini ve oyuncuların onunla oynamak isteyecek kadar iyi olduğunu düşünen Damian Lillard gibi bakıyorum. Milwaukee dünyanın en büyük pazarı değil, ama bunun önemli olduğunu düşünmüyorum. Gelmesi gereken adamlar olursa, iyi bir takıma geçmiş olacaklar."



Diğer yıldızlarla takım olma ve diğer takımlarla sözleşme imzalama fırsatlarını her zaman reddetmiş olan Lillard, küçük pazar takımına sadık kalmasıyla tanınıyor.



Giannis de benzer değerlerin çoğunu ifade etmiş ve takımının elenmesini takip eden anlarda, Milwaukee'de en az bir yıl daha kalacağına söz vermişti.