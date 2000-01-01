Carter: "Emeklilik kelimesini, Kobe sayesinde rahatça söyleyebildim"

Atlanta Hawks oyuncusu Vince Carter, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant ile, Ocak ayındaki vefatı öncesi, emeklilik ile ilgili sohbetinden bahsetti.



Carter, şu anda NBA'deki 22. sezonu geçiriyor. Emekliliği birkaç kez düşünmüş olmasına rağmen, daha fazlası için geri dönmeye devam etmiş olan Carter, dört farklı 10 yıllık dönemde oynayan tek oyuncu olmuştu.



NBA oyuncuları genellikle emeklilik düşüncesiyle sıkıntı çekmiş olsa da, Bryant, 2016'da Lakers'tan emekli olmasının ardından, sahadaki bir konuşma sırasında Carter'a bazı rahatlatıcı sözler sunmuş:



"Çok seveceksin. Güven bana. Bunun hakkında biraz daha konuşuruz. Sana benim nasıl başa çıktığımı anlatırım. Şimdiye kadar yaşadığım en mutlu kişi olma yolunda adımlar attım."



42 yaşındaki Carter, konuşmanın zihnini rahatlattığını söylüyor:



"Bu konuşmadan sonra, onunla sahada yaptığım kısa görüşme sayesinde, emeklilik kelimesini gerçekten güvenle söyleyebildim."



