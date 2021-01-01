Carter: "Durant, ligin zirvesini devralmaya hazır!"

Eski NBA süperstarı Vince Carter, Brooklyn Nets'in yıldızı Kevin Durant'ın "ligde zirve noktayı devralmaya hazır" olduğunu söyledi.



Carter kısa süre önce, ESPN'in NBA sıralamasında kimin ligdeki en iyi oyuncu olarak görülmesi gerektiği hakkında konuştu.



VC, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James veya Durant'in seçilebileceğini belirtse de, KD'nin "ligin zirvesini devralmaya hazır olduğunu" açıkladı:



"KD de diyebilirsiniz, LeBron da. Şahsen KD'yi ve olimpiyatlarda yaptıklarını izledim. Şu anda ligdeki zirve noktayı devralmaya hazır."



NBA'deki en iyi sezonlarından birini geçirmiş olan 32 yaşındaki Durant, aşil tendonu sakatlığından döndüğü senede, %53.7 şut isabeti ile 26.9 sayı, 7.1 ribaund ve 5.6 asist ortalamaları yakalamıştı.





