Carter: "CP3, tarihin en iyi 5 PG'si arasında olma yolunda!"

Eski NBA süperstarı Vince Carter, Phoenix Suns point guardı Chris Paul'un "tüm zamanların en iyi beş point guardı arasında yer alma yolunda olduğunu" söyledi.



CP3, Devin Booker ile birlikte takımını Batı Konferansı'nda ikinci sıraya taşımayı başarırken, NBA'deki statüsünü yükseltmeyi de sürdürüyor.



Bu hafta içinde Paul, Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson'ı geride bırakarak tüm zamanların en çok asist yapan oyuncuları listesinde beşinci sıraya yükselmişti.



ESPN'in 'The Jump' programında VC, Paul ile ilgili şunları söyledi:



"İlk beşte değilse bile, o yolda ilerliyor. Şu sıralar bu tartışmaları başlatmış durumda. 35-36 yaşında ve yaptıklarına baktığınızda, bazıları kendini yeniden keşfettiğini söylüyor. Ben de kendini yeniden bulduğunu ve canlandığını düşünüyorum. Yani, yetenekli oyuncularla oynamayı seviyor ve şu anda çevresinde de o tarz oyuncular var. Şutörler var, savunmacılar var... O da çıkıp tanıdığımız ve sevdiğimiz Chris Paul gibi skor üretmeye devam ediyor.



Bence ilk beşte kimin olduğunu söylemek zor. Ben kendisi emekli olana kadar bekleyelim derim. Bana kalırsa o zaman, o oyuncuların arasına girmiş olacak."



