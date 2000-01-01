Carter: "Bir NBA takım sahibi ve gençlere akıl hocası olmak istiyorum"

Atlanta Hawks veteranı Vince Carter, bir NBA takım sahibi ve gençler için akıl hocası olma arzusunu açıkladı.



2019-20 sezonunun devam etme olasılığı hala olsa da, Carter'ın şimdiden oyun sonrası kariyeri için büyük planları var.



VC, bir röportajda NBA takım sahibi olma ve genç oyuncular için mentör olarak hizmet etme arzusunu paylaştı:



"Biraz yayıncılık yapmak istiyorum. Oyunun etrafında kalmak istiyorum. Belli bir kapasitede, bir akıl hocası olmaya devam etmek istiyorum. Bir sahiplik grubunun parçası olmak gibi bir arzum var. (NBA efsanesi ve Charlotte Hornets sahibi Michael) Jordan gibi bir takıma sahip olacak kadar para kazanmıyorum ... ama bir noktada, hala o akıl hocası olabileceğim bir sahiplik grubunun parçası olmak istiyorum ve sahiplik / yürütme tarafı arasındaki boşluğu dolduracak orta adam olmak istiyorum."



Hawks, NBA sezonu askıya alınmadan önce oynayan son takımlardan biriydi. Oynadığı son maç, Carter'ın kariyerinin son maçı olabilir ve bu, efsanevi kariyerine hüzünlü ve ani bir son olabilir.



