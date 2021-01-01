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Carter: "76ers, Simmons'sız 50 maç kazanamaz"

Eski NBA süperstarı Vince Carter, Philadelphia 76ers'ın Ben Simmons olmadan sezonda "50'den fazla maç kazanamayacağını" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA süperstarı Vince Carter, Philadelphia 76ers'ın Ben Simmons olmadan sezonda "50'den fazla maç kazanamayacağını" söyledi.

ESPN yazarı Zach Lowe ve Carter, 76ers'ın 2021-22 NBA sezonunda 50.5 galibiyetin üzerine çıkıp çıkmayacağını tartışmak için "The Jump" programında Cassidy Hubbarth'a katıldı.

VC, bu konuyla ilgili düşüncesini şu şekilde aktardı:

"Ben Simmons ile tabii ki 50 galibiyet alabilirler. Onsuz, zannetmiyorum. Her şey bu gidişatın nasıl sonuçlanacağına bağlı olacak. Sonuçlanmazsa, işler karmaşık olacak."

76ers yıldızının önümüzdeki hafta başlayacak antreman kampı için rapor vermeyeceği ve Philly için bir daha asla başka bir maç oynamamayı planladığı bildirilmişti.


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