çArşı'dan Ahmet Nur Çebi ve yönetimine istifa çağrısı

Beşiktaş'ın ligde aldığı kötü sonuçlar ve lider Galatasaray'ın 15 puan gerisine düşmesinin ardından Ahmet Nur Çebi ve yönetimine istifa çağrısı geldi.Siyah-beyazlıların en büyük taraftar grubu çArşı, başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimini istifaya davet etti.çArşı grubunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;"Beşiktaş'ımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayız da. Her zaman, her yerde destekledik, son nefesimize kadar desteklemeye de devam ederiz ve edeceğiz. Beşiktaş taraftarı her zaman, her dönemde olduğu gibi yerine getirilmesi gereken tüm sorumluluklarını taraftarlar olarak koşulsuz yerine getirmiştir. Hep daha iyi olsun, her şey daha güzel olsun diye beklerken her şey kötüye gidiyor ve bu kötü gidişata etkili bir şekilde müdahale edilmiyor.Beşiktaş JK yönetiminin iyi ekip olamamasının etkileri bütün şubelere yansımış durumda. Panik transferler, gelenler, gidenler, yenilgiler bazı branşları da alt lige düşmenin eşiğine kadar getirmiştir.Daha ne kadar başarısız ve etkisiz olabilirsiniz? Daha ne kadar sürdürebilirsiniz? Beşiktaş JK yönetimi Gereğini yapın."