Carsen Edwards: 'Mümkün olan en sert şekilde oynayacağız'

THY Avrupa Ligi 33. hafta maçında perşembe günü Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Beko'nun ABD'li oyuncusu Carsen Edwards maç öncesi yaptığı açıklamada, " Kesinlikle iyi bir maç çıkarmalıyız ve savunmaya odaklanmalıyız. Rakibimiz çok iyi bir takım. Özellikle dış atışlarda çok etkililer. Onları savunmamızla durdurabilmemiz gerekiyor. Bu karşılaşmada odak noktamız mümkün olan en sert şekilde oynamak olacak."ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off'a kalma yarışında takımların kritik bir sürece girdiği 33. haftada saat 20.45'de, Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.





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