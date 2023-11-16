THY EuroLeague'in 8. hafta maçında Bayern Münih ile Partizan karşılaştı. BMW Park'ta oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 94-85'lik skorla kazandı.



Bayern Münih'te Carsen Edwards 21 sayı, 4 ribaund ile takımının en skorer ismi oldu.



Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, galibiyet sayısını 3'e çıkardı ve Partizan ile galibiyet sayısını eşitledi.





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