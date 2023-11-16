Carsen Edwards coştu, Bayern Münih kazandı

THY EuroLeague'in 8. hafta maçında Bayern Münih sahasında Partizan'ı 94-85 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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Carsen Edwards coştu, Bayern Münih kazandı
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16 Kasım 2023 00:42
THY EuroLeague'in 8. hafta maçında Bayern Münih ile Partizan karşılaştı. BMW Park'ta oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 94-85'lik skorla kazandı. 

Bayern Münih'te Carsen Edwards 21 sayı, 4 ribaund ile takımının en skorer ismi oldu. 

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, galibiyet sayısını 3'e çıkardı ve Partizan ile galibiyet sayısını eşitledi.

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