Çarşamba yeni bölüm Masumiyet (İZLE) full FOX HD canlı yayın

Masumiyet 9. bölüm izle canlı yayın Çarşamba TV8'de yeni bölümü ekranlara geliyor. Son bölüm Masumiyet dizisi ile birlikte bir çok izleyici ekran başına kilitlenmiş ve Masumiyet 9. bölüm izle canlı yayın 21 Nisan 2021 Çarşamba FOX ekranlarındaki yerini almıştı. FOX Yönetmenliğini Ömür Atay'ın, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı "Masumiyet" sürpriz gelişmelerle dolu 9. bölümüyle 21 Nisan Çarşamba saat 20.00'de FOX'ta.

21 Nisan 2021 10:49
Çarşamba yeni bölüm Masumiyet (İZLE) full FOX HD canlı yayın
Masumiyet 9. bölüm izle 21 Nisan 2021 Çarşamba FOX izlemek istiyor. İzle Masumiyet FOX tek parça yeni bölüm 9. bölüm izlemek isteyenler Çarşamba ekranlara gelen bölümde izleyiciyle buluşuyor. Çarşamba FOX Masumiyet 9. bölüm canlı yayın izle yeni bölümüyle izlenebilecek. Yönetmenliğini Ömür Atay'ın, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı "Masumiyet"in kadrosunda ayrıca Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın, Selen Uçer, Tolga Güleç, Neslihan Arslan, Asena Tuğal, Ertuğrul Postoğlu, Alayça Gidişoğlu, Kimya Gökçe Aytaç, Gizem Ergün, Asena Keskinci, Ozan Kaya Oktu, Adin Külçe, Almina Günaydın ve Rüçhan Çalışkur gibi başarılı isimler yer alıyor. 

Masumiyet 9. bölüm izle FOX Çarşamba günü 21 Nisan 2021 saat 20:00'de yayınlanıyor.

MASUMİYET 9. BÖLÜM ÇARŞAMBA İZLE FOX, TIKLAYIN


MASUMİYET 9. BÖLÜM ÖZET

İsmail, şok etkisi yaratan sözlerini geçiştirmeye çalışsa da, İsmail'in bir sırrı olduğunu anlayan Hale, duyduklarının peşini bırakmaz ve onu olay gecesine kadar götürecek yola doğru dönüşü olmayan bir adım atar. Babasıyla köprüleri atan İlker'e bir darbe de Ela'nın aldığı heyet raporu vurur. Ela'nın verdiği ifadeyi geçersiz kılan raporla birlikte, davanın gidişatı kökünden değişirken İlker ve Hale köşeye sıkışır. Ela yüzleşmek zorunda kaldığı gerçekle birlikte, İlker'e olan duygularından iyileşmek için çırpınsa da düşündüğünden çok daha zor bir süreç onu beklemektedir. Harun'un da topa girmesiyle, Hale'nin oyunları da ortalığa dökülür. Bahar ve Harun'un iş birliği Ilgaz cephesini yerle bir ederken olay gecesinin sarsıcı gerçeği de artık gün yüzüne çıkmıştır.

MASUMİYET SON BÖLÜM ÖZET

Harun, tuzağa düştüklerini anlar ve önlem almaya çalışır fakat Bahar, Timur tarafından akıl almaz şekilde kandırılır ve Harun'a olan güvenini kaybeder. Düştükleri acımasız tuzak, mahkemede korkunç bir iftira olarak karşılarına çıkar. Bahar, kızının davasını satmakla suçlanır ve bu korkunç suçlamayla gözünün önündeki perdeyi söküp atar. Hem, Timur'dan boşanmak için hem de Ela'nın, İlker'i aklayan ifadesini geçersiz kılmak için düğmeye basar. Bahar'ın Ela'yı psikiyatri heyetine sokma kararı Ilgaz cephesini karıştırır. Diğer yanda, annesinin düşürüldüğü durumu hazmedemeyen Ela, Bahar'a yardım etmek için radikal bir adım atar ve bu adım onu, bütün iradesiyle uzak durmaya çalıştığı İlker'e götürür. Bahar ve Harun, kendi yöntemleriyle Ilgazlar'a karşı harekete geçer. Ela'nın dengesi İlker tarafından bir kez daha sarsılırken, gerçek deprem ise Ilgazlar'da yaşanır.



MASUMİYET KONUSU NEDİR?

Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

MASUMİYET OYUNCULARI KARAKTERLERİ

Hale Ilgaz - Hülya Avşar
Harun Orhun - Mehmet Aslantuğ
Bahar Yüksel - Deniz Çakır
Ela Yüksel - İlayda Alişan
İlker Ilgaz - Serkay Tütüncü
İrem Orhun - Deniz Işın
Yelda Demirci - Selen Uçer
Timur Yüksel - Tolga Güleç
Banu Kaya - Asena Tuğal
İsmail Ilgaz - Ertuğrul Postoğlu
Neval Hancı - Alayça Gidişoğlu



MASUMİYET NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çarşamba FOX dizisi Masumiyet Kocaeli'nde çekimleri yapılıyor. Çekimler Kocaeli'nin Kandıra, Derince, Gebze, İzmit, Dilovası, Körfez, Kartepe, Gölcük, Karamürsel ve Başiskele gibi hemen hemen tüm ilçelerinde çekimleri gerçekleşiyor.

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