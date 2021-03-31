(ÇARŞAMBA KIRMIZI KAMYON) Yeni bölüm 1. bölüm Show TV izle Kırmızı Kamyon

KIRMIZI KAMYON 1. BÖLÜM İZLE CANLI YAYIN TIKLAYIN

Kırmızı Kamyon Show TV ekranlarında 1. bölümü ile izleyici ile buluşuyor. Bu önemli dizide itfaiyecilerin yaşadıkları kurtarma hikayeleri Kırmızı Kamyon 1. bölüm izle şeklinde ekranlarda olacak.Farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla "Kırmızı Kamyon", heyecan dolu yeni tanıtımıyla büyük merak uyandırdı. İtfaiyecilerin beraber verdikleri mücadelelerin dikkat çektiği tanıtımda aksiyon sahneleri nefesleri kesiyor.İtfaiyecilerin hayatları, aşkları, mutlulukları, kırgınlıkları ve birbirleri arasındaki müthiş bağı konu alan dizi, sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Dramatik hikayesi ile aksiyonu bir araya getirecek olan Kırmızı Kamyon, izleyicileri derinden etkileyecek.Kendini insanları kurtarmaya adamış itfaiye başçavuşu Uğur, karanlık bir gecede karısını alevlerin arasından çekip çıkaramamıştır. Hayatının dönüm noktası olan bu olay sonrası eşini toprağa veren Uğur, biricik kızı Ömrüm'ü de kaybetmiştir. Ömrüm artık annesinin ailesinin yanına yerleştirilmiştir.Uğur'un bir zamanlar can dostu olan Cem, omuz omuza pek çok hayatı birlikte kurtardıkları dostuna artık düşmandır. Kız kardeşinin ölümüne Uğur'un sebep olduğunu düşünmektedir. Yeğeni Ömrüm'ün sevgi dolu bir aile ortamında büyümesini istediği için Uğur'la bir hukuk mücadelesi içine girmiştir.Çıkan bir yangına müdahale eden Uğur ve arkadaşları büyük bir başarı elde ederler. İçerde ölümü bekleyen çocukları kurtaran Uğur, daha söndürme çalışmaları sürerken karşılaştığı adamla bir yıl öncesine döner. Artık karısının ölümüne neden olan yangına dair bir ip ucuna ulaşmıştır. Uğur kundak çetesinin başına kadar uzanacak bu yolda ilk adımını atacaktır.Uğur hem karısını kaybettiği yangının faillerini bulup adalete teslim etmek, hem de hayatının anlamı kızı Ömrüm'ü yanına almak için amansız bir mücadeleye girecektir. Mahkemece atanan adli psikolog Yonca, Uğur'un savaşına tanıklık ederken, büyük kararı etkileyecek en önemli kişi olacaktır.Dram ve aksiyonu bir araya getiren hikayesiyle ekranlara damga vurmaya hazırlanan Kırmızı Kamyon, kahraman itfaiyecilerin hayatlarını ve zorlu mücadelelerini anlatarak Türkiye'de daha önce yapılmamış bir işe imza atacak. Bugüne kadar yayınlanan tanıtımlarıyla büyük ses getiren Kırmızı Kamyon, farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla Çarşamba akşamlarına damga vurmaya hazırlanıyor.Sema Ergenekon'un senaryo süpervizörlüğünü üstlendiği; Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın kaleminin Osman Kaya'nın rejisiyle buluştuğu 'Kırmızı Kamyon'un oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır buluşuyor.Show TV'nin yeni dizisi Kırmızı Kamyon 31 Mart Çarşamba saat 20:00'de ekranlara gelecek. Trajik bir yangında eşini kaybeden ve kızına kavuşmak için mücadelesini sürdüren Uğur'un (Görkem Sevindik) duygu yüklü hikayesinin merak uyandırdığı tanıtımda büyük bir titizlikle çekilen aksiyon dolu yangın sahneleri de izleyenleri soluksuz bırakıyor. Uğur (Görkem Sevindik) ve Cem (Ushan Çakır) arasındaki gerilim dikkat çekerken, Uğur'un mücadelesinde Yonca'nın (Nilay Deniz) nasıl bir rol oynayacağı ise şimdiden büyük merak konusu.Kırmızı Kamyon dizisinin İstanbul ilimizde Beykoz ilçesinde çekimlerine başlandı. Ancak nerede yangın çıkarsa oraya koşturacak olan itfaiyeciler kırmızı kamyon dizisinde neler çektiklerine nasıl bir mücadele sergilediklerini herkes görecek. İstanbul'un kimi zaman yoğun trafiğinde, kimi zaman dar sokaklarında, kimi zaman ise bilinçsiz kullanıcıların araçlarını park ettikleri olur olmadık yerlerden hayat kurtarmak için hızla geçmek zorunda kalan itfaiye araçlarının mücadelesi İstanbul'un birçok farklı mekanında izleyiciye sunulacak.