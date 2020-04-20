Carrefour (Karfur) Ramazan paketi 2020 - En uygun, en ucuz Ramazan paket fiyatları
Ramazan ayına sayılı günler kaldı ve milyonlarca Müslüman ilk oruç tarihini bekliyor. Ramazan paketleri , kolileri fiyatları da mera ediliyor. Sabırsızlıkla ilk sahur için bekleyenlerin şu sıralar en çok cevap aradığı soru 'Carrefour Ramazan paketi 2020, Ramazan koli fiyatları, Ramazan ayı, Ramazan Bayramı ne zaman? İlk oruç ne zaman tutulacak?' şeklinde...
SON DAKİKA: Ramazan ayı ne zaman, hangi gün? Şaban ayının yarını geride bıraktık, adım adım ramazan ayına doğru ilerliyoruz. İlk sahur ve oruç tarihleri her geçen gün yoğun bir şekilde araştırılıyor. Günler ilerledikçe "Ramazan ayı, Ramazan Bayramı ne zaman? İlk sahur ve oruç ne zaman?" soruları da sıklaşıyor.
RAMAZAN KOLİ - RAMAZAN PAKET FİYATLARI
Ramazan paketi içerikleri neler? Bolluk ve bereket ayı olan Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Ramazan ayında iftar sofralarını renklendirmek için menüler hazırlanmaya başladı. Marketlerin satışa sunduğu Ramazan kolileri son günlerde en çok aranılanlar arasında yer aldı. Migros marketler 3 farklı Ramazan kolisini satışa sundu. Metro marketler ise 4 farklı Ramazan paketi seçenekleri sunuyor. İşte haberimizde derlediğimiz BİM, A101, ŞOK, Migros, Metro ve CarrefourSA Ramazan paketi içerikleri ve fiyatları...
BİM RAMAZAN PAKETİ
BİM marketlerin Ramazan kolisi ile ilgili henüz bilgi paylaşılmadı. BİM tarafından Ramazan paketi içeriği yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.
A101 RAMAZAN PAKETİ
A101 marketlerin Ramazan paketi henüz belli olmadı.. A101 tarafından Ramazan paketi içeriği yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.
ŞOK RAMAZAN PAKETİ
ŞOK Market'in Ramazan paketi bu yıl 49,90 TL'den satışa sunuldu.
İşte ŞOK Ramazan kolisi içerikleri
Piyale Burgu Makarna 500 gr Anadolu Mutfağı Pilavlık Pirinç 1000 gr Anadolu Mutfağı Kırmızı Mercimek 1000 gr Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur 1000 gr Anadolu Mutfağı Tuz 750 gr Altınküp Küp Şeker 1000 gr 1000 gr Marmara Birlik Siyah Zeytin 400 gr Tukaş Domates Salçası 410 gr Deren Filiz Çayı 500 gr Evin Ayçiçek Yağı 1 lt Piyale Un 1000 gr Piyale Kakaolu Puding 150 gr Piyale Ezogelin Çorba 80 gr
MİGROS RAMAZAN PAKETİ
Migros 3 farklı Ramazan kolisi seçeneği sunuyor. Bunlar Ramazan Lezzet Paketi 64,90 TL, Ramazan Bereket Paketi 36,90 TL ve Ramazan Ziyafet Paketi 89,90 TL
Ramazan Lezzet Paketi
Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg Torku Ayçiçekyağı 1 L
Ramazan Bereket Paketi
Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg Torku Ayçiçekyağı 1 L Söke Un 1 Kg
Ramazan Ziyafet Paketi İçindekiler
Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg Yayla Koçbaşı Nohut 1 Kg Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg Torku Ayçiçekyağı 1 L Söke Un 1 Kg Veronelli Burgu Makarna 500 G Veronelli Kalem Makarna 500 G Veronelli Spaghetti Makarna 500 G Tukaş Domates Salçası 830 G Doğadan Geleneksel Karadeniz Çay 500 G Torku Toz Şeker 1 Kg Torku Küp Şeker 750 G Tukaş Ahududu Reçeli 380 G Anavarza Çiçek Balı 220 G Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G Yayla Haşlanmış Fasulye 700 G Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G Knorr Tavuk Bulyon 60 Gr Marmara Birlik Siyah Zeytin 381-410 Ad/Kg 200 G Billur Tuz İşlenmiş İyotlu Sofra Tuzu 750 G Hisar Kahve Türk Kahvesi 100 G Pakmaya Güllü Puding 85 G Arbella İrmik 500 G Kral Cinbaba 140 G Arifoğlu Pul Biber 70 G Arifoğlu Nane 25 G Arifoğlu Kekik 25 G Coca-Cola Zero 1 L Sprite 1 L Fusetea Soğuk Çay Şeftali 1 L
METRO MARKET RAMAZAN PAKETİ
Metro market ise 4 farklı Ramazan kolisi seçenekleri sunuyor. İşte içerikler;
CARREFOURSA RAMAZAN PAKETİ
CarrefourSA'nın Ramazan paketi ise şu şekilde;
Klasik Ramazan Kolisi
CarrefourSA Klasik Ramazan Kolisi İçeriği: Sırma Ayçiçek Yağı 1 Lt 1 Baharım Osmancık Pirinç 1 Kg 1 Tarım Kredi Kırmızı Mercimek 1 Kg 1 Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg 1 Lipton D.Karadeniz Çay 500 Gr 1 Tarım Kredi Un 1 Kg 1 Tukaş Domates Salçası 410 Gr 1 Tarım Kredi Burgu Makarna 500 Gr 2 Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 Gr 1 Bizim Tavuk Bulyon 6'Lı 1 Kenton Sakızlı Muhallebi 150 Gr 1 Billur Tuz 750 Gr 1 Coca Cola Şekersiz 1 Lt 1 Yedigün Portakal 1 Lt 1
Süper Ramazan Kolisi
Duru Haşlanmış Nohut 400 Gr 1 Sırma Ayçiçek Yağı 1 Lt 1 Baharım Osmancık Pirinç 1 Kg 1 Tarım Kredi Kırmızı Mercimek 1 Kg 1 Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg 1 Ofçay Harman 500 Gr 1 Tarım Kredi Un 1 Kg 1 Torku Küp Şeker 750 Gr 1 Tukaş Domates Salçası 410 Gr 1 Tarım Kredi İnce Uzun Makarna 500 Gr 2 Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 Gr 1 Bizim Tavuk Bulyon 6'Lı 1 Tukaş Bezelye 830 Gr 1 Cem Zeytin 200 Gr 1 Torku Helva 200 Gr 1 Torku Çik. Krema 180 Gr 1 Hisar Türk Kahvesi 100 Gr 1 Billur Tuz 750 Gr 1 Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100Gr 1 Pepsı Twıst 1 Lt 1 Çamlıca Gazoz 1 Lt 1 Lıpton Soğuk Çay Şeftali 1 Lt Pet 1
Mega Ramazan Kolisi
Sırma Ayçiçek Yağı 1 Lt 1 Zeki Osmancık Pirinç 1 Kg 1 Tarım Kredi Kırmızı Mercimek 1 Kg 1 Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg 1 Ofçay Harman 500 Gr 1 Tarım Kredi Un 1 Kg 1 Torku Toz Şeker 1 Kg 1 Torku Küp Şeker 750 Gr 1 Tukaş Domates Salçası 410 Gr 1 Tarım Kredi Burgu Makarna 500 Gr 2 Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 Gr 2 Bizim Tavuk Bulyon 6'Lı 1 Tukaş Bezelye 830 Gr 1 Tarım Kredi Nohut 1 Kg 1 Marmarabirlik Siyah Zeytin 200 Gr 1 Torku Helva 200 Gr 1 Torku Çik. Krema 180 Gr 1 Hisar Türk Kahvesi 100 Gr 1 Duru Haşlanmış Fasulye 400 Gr 1 Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100Gr 1 Billur Tuz 750 Gr 1 Çamlıca Gazoz 1 Lt 1 Lıpton Soğuk Çay Şeftali 1 Lt Pet 1 Coca Cola Şekersiz 1 Lt 1
Lüks Ramazan Kolisi
Yudum Ayçiçek Yağı 1Lt 1 Yudum Egemden Sızma Zeytinyağı 500 Ml Yumuşak Lezzet 1 Zeki Osmancık Pirinç 1 Kg 1 Tarım Kredi Kırmızı Mercimek 1 Kg 1 Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg 1 Tarım Kredi Nohut 1 Kg 1 Tarım Kredi Un 1 Kg 1 Torku Toz Şeker 1 Kg 1 Torku Küp Şeker 750 Gr 1 Tat Domates Salçası 830 Gr 1 Ankara Burgu Makarna 500 Gr 2 Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 Gr 1 Bizim Mutfak Bakliyatlı Maş Çorbası 54 Gr 1 Bizim Bulyon 6'Lı 1 Tukaş Bezelye 830 Gr 1 Lipton.D.Karadeniz Dem.Poşet 48 Li 2 Mb Siyah Zeytin Elit 400G (351-380) 1 Torku Helva 200 Gr 1 Ülker Çokokrem 350 Gr 1 Hisar Türk Kahvesi 100 Gr 1 Duru Haşlanmış Fasulye 400 Gr 1 Filiz İrmik 500 Gr 1 Pakmaya Güllü Puding 85 Gr 1 Billur Tuz 750 Gr 1 Bağdat Kırmızı Pul Biber 40 Gr 1 Dardanel Ton 160 Gr 1 Sarıkız Sade Maden Suyu 200 Ml Cam 1 Sarıkız C+Limon Maden Suyu 200 Ml Cam 1 Uludağ Ramazan Şerbeti 1Lt Pet 1 Doğanay Şekersiz Limonata 1 Lt Pet 1 Çamlıca Gazoz 1 Lt 1 Lıpton Soğuk Çay Şeftali 1 Lt Pet 1 Coca Cola Şekersiz 1 Lt 1
(Ekran görüntüleri cimri.com'dan alınmıştır)
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ramazan ayı bu yıl 24 Nisan tarihinde başlayacak. İlk oruç için 23 Nisan'ın 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve ilk oruç 24 Nisan tarihinde tutulacak. Bir ay sürecek olan Ramazan ayı 23 Mayıs tarihinde sona erecek. Ramazan ayının ardından üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı idrak edilecek.
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
Regaip Kandili 27 Şubat 2020
Miraç Kandili 21 Mart 2020
Berat Kandili 7 Nisan 2020
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ
3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.
CAMİDE TERAVİH OLACAK MI?
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, ramazanda kılınacak teravih namazlarına ilişkin, "Camilerde cemaatle namaza verilen ara, ramazan ayında da dahil olmak üzere salgın tehlikesine karşı alınan tedbirler devam ettiği müddetçe uygulanacak." ifadesini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, A Haber televizyonunda yayınlanan programda, Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirlere yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik eden Erbaş, duanın ibadetin özü olduğunu ve bu gecenin ibadet, dua ve niyazlarla değerlendirilmesi gerektiğini hatırlattı.
Koronavirüs ile mücadele sürecinde ailelerin evlerini mescide dönüştürmesi çağrısında bulunan Erbaş, şunları kaydetti:
"Camilerde cemaatle namaza verilen ara ramazan ayında da dahil olmak üzere salgın tehlikesine karşı alınan tedbirler devam ettiği müddetçe uygulanacak. Bu süreçte evlerimizi mescit haline getirelim. İbadetlerimize riayet edelim. Evlerimizde eşimiz ve çocuklarımızla teravihlerimizi kılalım. Evde yaşayanlar içerisinden bir karantina yoksa namazlarımızı cemaatle kılalım."