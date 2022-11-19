Çarpıcı yorum; 'Yabancı sınırı 6+5 olsun'

Sabah Gazetesi yazarı Murat Özbostan, Tyler Boyd'un Beşiktaş'tan ayrılış süreci üzerinden yabancı sınırı ile ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı.



Özbostan'ın yazısı şu şekilde;



"Kulüplerimiz sürekli yabancı statüsünün serbest kalması için açıklama yapıyorlar. 8+3'ü beğenmeyen bir hayli kulüp var. Bununla ilgili yeni sezonda kararı Kulüpler Birliği ve TFF beraber verecek. Bu tartışmalar sürerken parasını alamayan ya da forma şansı bulamadığı için giden yabancı sayısı da her sene daha da artıyor. Son örnek Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd. Oyuncu 'Şans bulamıyorum' diyerek sözleşmesini hem de 4 Kasım'da tek taraflı feshetmiş. Beşiktaş, muhtemelen oyuncu ile FIFA'lık olacak. O kadar çok yabancı futbolcu getiriyoruz ki ülkeye fayda sağlayanların oranı yüzde 50'yi geçmez. Sonra yabancı serbest kalsın! Serbest değil, 6+5 olsun kural. 6 yabancı 5 Türk. Kulüpler de borç batağından belki çıkarlar."

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