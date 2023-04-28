Çarpıcı iddia: 'PSV'nin orta sahası neredeyse Beşiktaş'a geliyordu'

Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV Eindhoven'da forma giyen Hollandalı orta saha oyuncusu Joey Veerman ile Beşiktaş'ın kış transfer döneminde ilgilendiği öne sürüldü.



BEŞİKTAŞ'I REDDETTİ



Hollanda basınında yer alan haberde; sezonun ilk döneminde PSV'de olması gerektiğinden fazla yedek kaldığını düşünen Veerman, ayrılık ihtimalini düşünmeye başlamıştı ancak Beşiktaş'ın kendisine gösterdiği ilgiye olumsuz yanıt verdi. Haberde; Hollandalı oyuncunun Türkiye'de futbol oynamanın kariyeri açısından iyi olmadığını düşündüğü için Beşiktaş'a gitmediği ifade edildi.



"İSTEDİĞİM ADIM BU DEĞİLDİ"



Konu hakkında açıklamalarda bulunan Veerman, "PSV'deki umutsuz dönemimin ardından sonunda bir transfer teklifi almıştım ancak kariyerimde atmak istediğim bir sonraki adım bu değildi." ifadelerini kullandı.



24 yaşındaki oyuncu, bu sezon PSV formasıyla çıktığı 45 resmi maçta 9 gol 13 asistlik performans gösterdi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ