Caron Butler'dan, GOAT tartışmalarına ılımlı yaklaşım!

Eski NBA oyuncusu Caron Butler, "tüm zamanların en iyi oyuncusu" tartışmasına farklı bir bakış açısı getirdi.



NBA taraftarları, GOAT'un kim olduğunu uzun yıllardır tartışıyorlar ve lig daha fazla süperstar geliştirdikçe büyük olasılıkla tartışmaya devam edecekler. Tartışmalar, son birkaç haftadır Jordan ve 1990'ların Chicago Bulls'u ile ilgili ESPN'de yayınlanan 'The Last Dance' belgeseli yüzünden iyice hararetlenmiş durumda.



Ancak Butler, sadece bir tane GOAT olması gerektiğini düşünmüyor. Butler, Tomer Azarly ve Ryan Ward ile ClutchPoints "Battle for LA Podcast"e katıldı ve GOAT tartışmasına alternatif bir bakış açısı sundu:



"NBA tarihi boyunca her şeye bakmalısınız. Michael Jordan harikaydı, ancak temeli diğer büyük oyuncular tarafından atıldı. Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain, Bill Russell, Jerry West, Magic Johnson, Larry Bird, Dr.J. gibi adamlara bakmanız gerek.



"Birdenbire Jordan içeri girdi ve bazı şeyleri yeniden yaptı. Ve sonra Kobe, Shaq, Olajuwon, bütün o adamlar bunu yeniden yaptılar. Şimdi LeBron geldi ve yoluna devam ediyor. Ve bir gün, başka biri gelecek, Kevin Durant, Steph Curry gibi adamlar var. Sürekli bir şeyler yeniden yapılacak. Onlar dominant olan oyuncular."



"Nihayetinde, belirli bireylerin yaptıklarına baktığınızda, Kareem, Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James'in adını veriyorsunuz. Onlar bu işin en tepesinde yer alanlar. Diğerlerinin üzerinde öne çıkıyorlar. Hepsi büyük oyuncular. Hepsi birer kral."